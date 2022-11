Maltempo, continua la pioggia sullo Stretto: criticità in provincia e alle Eolie

Inizia tra piogge e maltempo la settimana, dopo un weekend caratterizzato da forti temporali. Un messaggio nei cellulari ha raggiunto i cittadini con l’allerta meteo da parte del sindaco, che consiglia di non sostare in prossimità dei torrenti e assicurarsi di essere prudenti dovendo viaggiare in auto.



Insomma l’autunno è arrivato, con temperature in diminuzione e precipitazioni in tutta la provincia dove si registra una situazione critica nella zona Tirrenica con cumulate comprese tra i 40 e i 70 mm, con un picco di 115 mm a San Pier Marina. Per queste zone si tratta della giornata più piovosa dal 24 ottobre 2021.

Allagamenti, specie a Lipari, nelle abitazioni e nelle attività che sorgono a livello della strada, via Tenente Mariano Amendola e via Roma su tutte.

Il pensiero corre a Stromboli, dove la pioggia risveglia la paura per la montagna «nuda» di vegetazione, da cui anche inq uesta occasione è venuto giù un fiume di fango, anche se in misura meno consistente rispetto al passato. Difficoltà anche nei collegamenti marittimi: al momento sono isolate Alicudi, Filicudi e il borgo di Ginostra.