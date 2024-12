Trecento eventi per il Natale dei messinesi: da Arisa a Clementino, ecco il cartellone

Ci saranno i villaggi di Natale e torna l’allestimento delle ville comunali per le festività. Anche per il 2024 Messina è pronta a vivere le festività più attese dell’anno, con oltre 300 iniziative sparse sul tutto territorio.

Si partirà l’8 dicembre con l’accensione degli alberi, da Palazzo Zanca a piazza Cairoli, e altri luoghi.

Per i grandi eventi ci saranno Arisa, Clementino con la sua band e, in apertura, l’emergente Sté. Poi toccherà a «Tutti pazzi per Rds» coadiuvati dai dj messinesi e da Radio Zenith.

A piazza Cairoli ci sarà un palco dedicato a tutti, con musica e spettacoli di ogni tipo in orari consoni alle famiglie, dal primo pomeriggio.

Con il sindaco Federico Basile erano presenti gli assessori della Giunta comunale e i vertici delle Partecipate comunali che a vario titolo hanno contribuito all’allestimento del programma “Natale 2024 a Messina – Una Città da vivere”.

“Presentiamo come da tradizione gli eventi di Natale – ha detto il sindaco Basile in apertura dell’incontro -, un cartellone ricco di iniziative con l’intento che questa Amministrazione persegue, e non solo per il periodo natalizio, di far sì che Messina sia ‘Una Città da vivere’ dando spazio all’intero territorio urbano. Gli Assessori hanno lavorato tutti in sinergia, l’assessora Liana Cannata e l’assessore Massimo Finocchiaro con un maggiore supporto organizzativo, e con il contributo di tutte le Partecipate comunali per proporre un palinsesto di attrazioni ed eventi rivolto a tutte le fasce di età, con un occhio di riguardo ai bambini che vivono più da vicino il Natale, e che spazia in diversi ambiti. Da villa Dante, al nuovo parco Aldo Moro, a villa Dante, villa Sabin, villa Mazzini alla pineta di Montepiselli e altri spazi cittadini si è lavorato per creare ambienti calorosi e accoglienti per suscitare l’attenzione e la voglia di partecipazione che c’è già in città, e che ci deve essere”. Il sindaco entrando poi nei dettagli del programma si è soffermato sull’avvio degli appuntamenti, fissato per l’8 dicembre con il tradizionale momento dedicato all’accensione dell’albero allestito nell’atrio di palazzo Zanca e a seguire le varie tappe lungo il percorso cittadino per illuminare l’albero posizionato al teatro Vittorio Emanuele e via di seguito, l’accensione degli alberi di piazza Università, piazza Lo Sardo, ex piazza del Popolo e per finire l’albero che arreda piazza Cairoli.

L’assessore Finocchiaro ha proseguito confermando il lavoro di squadra cui Basile ha fatto riferimento aggiungendo che: “I grandi risultati si raggiungono con un lavoro di squadra e, ancora una volta, siamo riusciti a coordinare tante iniziative. Oltre al lavoro di tutti noi, Assessori e Partecipate, insieme alla collega Cannata – ha detto Finocchiaro – il nostro impegno si è concentrato nella parte propedeutica a tutto l’allestimento, ovvero la gestione delle numerose manifestazioni di interesse pervenute al Comune da parte di associazioni, sponsor, organismi per essere visionate, assemblate e inserite nel cartellone. Sotto il profilo della partecipazione a 360 gradi della Città “oltre alle nostre energie – ha ricordato l’Assessore ai Grandi Eventi – si aggiunge il ‘Bando sport e periferie’ che, grazie ai fondi stanziati dal Ministero ogni Municipalità avrà la possibilità di arricchire le iniziative natalizie nei singoli territori”.

Tra gli eventi per la sezione denominata “Una città che balla” nel cuore del centro storico, piazza Duomo, appuntamento il 23 dicembre con Arisa, il 27 con Clementino, e il 31 dicembre RDS 100% Grandi Successi torna a Messina per festeggiare il Capodanno 2025 con i conduttori dello show del mattino Tutti Pazzi per RDS, Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti e Baz, in onda con la loro simpatia ed energia dalle 7 alle 10. Un evento che consolida il legame con la Città frutto di una collaborazione avviata da tempo che ha visto l’emittente protagonista di numerose iniziative. “Siamo entusiasti di tornare a Messina per il prossimo Capodanno, un’occasione speciale per celebrare una collaborazione solida e fruttuosa con questa città straordinaria. È una gioia rinnovare il nostro impegno nel creare eventi capaci di coinvolgere gli ascoltatori in modo autentico. Messina rappresenta per noi una tappa fondamentale, un partner con cui condividiamo valori e obiettivi e attraverso il quale rafforzare il legame tra la radio e il territorio” il commento che giunge dalla Responsabile Marketing di RDS Daniela Pozzessere.

Gli eventi organizzati a piazza Duomo si concluderannno il 6 gennaio con il tradizionale concerto nella Basilica Cattedrale; mentre altre iniziative dal 10 dicembre al 6 gennaio andranno in scena a Santa Maria Alemanna e al Palacultura. Relativamente a piazza Cairoli, torna il Villaggio di Natale dove quest’anno troverà spazio anche un Palco. A tal fine “abbiamo pensato a questo palco montato a piazza Cairoli con l’obiettivo di renderlo fruibile a tutti, dove potere esibirsi e assistere a spettacoli attrattivi in orari pomeridiani sino alle 21.30, per dare la possibilità alle famiglie e ai bambini di vivere la magia del Natale lungo l’isola pedonale e renderla sempre più luogo di aggregazione e di inclusione”, ha concluso l’assessore Finocchiaro.

A seguire l’assessora Cannata nel suo intervento ha sottolineato il significativo supporto delle Partecipate comunali, dai 90 alberi che la Messinaservizi Bene Comune ha allocato nei villaggi della Città, alle attività della Messina Social City presenza costante all’interno di villa Dante ricordando poi la compartecipazione dell’amministrazione per i tradizionali appuntamenti con il Villaggio di Santa Claus a Massa S. Nicola e il Presepe vivente di Castanea che attrae ogni anno migliaia di visitatori. L’Assessora si è poi soffermata su addobbi e luminarie che abbelliscono le vie della città, “dalla Tommaso Cannizzaro ad altre vie saranno illuminate con luci tridimensionali e tra le novità “quest’anno – ha detto la Cannata – abbiamo pensato di abbellire la città in linea con il progetto Messina 2030, il cui esito è stato, la preparazione di addobbi con materiali riciclati realizzati da gruppi di giovani per offrire alla cittadinanza il Natale della tradizione, ma anche un Natale dell’innovazione e della sostenibilità”.

