CESV Messina, si programma il 2023 insieme con i volontari

Incontri online e in presenza e un questionario ad hoc: la programmazione del nuovo anno del CESV Messina è in corso ed è più partecipativa che mai. «Stiamo incontrando centinaia di associazioni – spiega il direttore Rosario Ceraolo – in momenti di riflessione comune su quali risorse ed opportunità il territorio offra per promuovere il benessere delle nostre comunità e su quale ruolo i volontari gli enti di terso settore ed il CESV Messina possano svolgere per raggiungere l’obiettivo di dare risposte concrete e durature alle esigenze che via via emergono».

Riunioni si sono già svolte a Messina, Capo d’Orlando, Santa Teresa di Riva, Barcellona Pozzo di Gotto. Altre, come quella di sabato a Milazzo, sono in calendario. Particolarmente curata è stata l’organizzazione del “world cafè” che si è tenuto il 17 novembre in cui piccoli gruppi hanno discusso liberamente, confrontandosi sui diversi temi, per poi delineare suggerimenti e suggestioni diretti a tutti i partecipanti.

Con il titolo “Miglioriamo insieme la qualità dei servizi e programmiamo il futuro del CESV Messina” infine è disponibile, e da compilare entro domenica 27 novembre, il questionario strutturato al quale il mondo del terzo settore dell’Area Metropolitana può affidare istanze e considerazioni.

