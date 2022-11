Dal reale al virtuale: la rivoluzione del mondo dei giochi

La dimensione del gioco è presente sin dall’inizio dei tempi in ogni civiltà che si è susseguita, non solo inserito in un ambito infantile e fanciullesco, ma anche adulto e consapevole. Dilettarsi con attività ludiche è stato da sempre un modo per trascorrere il tempo libero, ma a cambiare sono stati gli ambiti di interesse e il modo di fruirli.

In tal senso l’avvento del digitale ha segnato un punto di svolta epocale, portando alla quasi totale scomparsa dei giochi di società o fisici, a favore di una dimensione domestica e solitaria dietro lo schermo di un pc. In questo ambito si colloca il gaming puro, cioè la possibilità di godere di giochi digitali che simulano attività sportive, gare automobilistiche, avventure e sparatorie.

Non solo i più piccoli amano rilassarsi immergendosi in una realtà fittizia e virtuale, ma anche gli adulti hanno riscoperto la possibilità di uscire dalla propria routine senza di fatto attraversare la porta di casa.

Un settore a parte è quello delle scommesse e dei casino online, che hanno sostituito in modo massiccio quelli fisici, che richiedono una serie di accortezze da parte del cliente che dal pc si superano agevolmente.

Il gaming e la condivisione online del gioco

Dopo una fase di alcuni decenni dove l’intrattenimento è passato dalle strade all’interno della casa, grazie alle console di prima generazione e agli iniziali giochi da computer, oggi si è salito un gradino ulteriore, spostando il divertimento online.

Le differenze con il passato recente sono notevoli, sia nel settore del gaming sia in quello del gioco d’azzardo. Nel primo caso la persona si trovava a giocare in solitudine, sfidando il computer ma non avendo una reale interazione con gli altri utenti della stessa console.

Si ovviava al problema invitando degli amici e usando due joystick oppure addirittura passandosi lo stesso. Il cambiamento attuale può essere visto come positivo in quanto capace di collegare estemporaneamente persone da ogni parte del mondo, che possono chattare fra loro e collaborare a una missione virtuale.

Tuttavia, genera anche una dose ulteriore di isolamento di giovani e adulti, poiché ci si chiude da soli nella propria stanza e si passano ore senza avere di fatto una persona fisica vicino. Le telecamere e i microfoni permettono attualmente un’esperienza totalizzante, dove sembra di comunicare con altre persone direttamente anche se si trovano a centinaia di km di distanza.

Un aspetto molto positivo è certamente quello che riguarda i continui aggiornamenti che sono lanciati sul web e che consentono di migliorare il gaming gratuitamente o dietro un pagamento in denaro.

Prima i giochi del computer e delle console erano lanciati sul mercato fatti e finiti, senza la possibilità di modificarli e di usarli una volta esaurita la missione.

Oggi lo stesso gioco muta nel tempo e si evolve, dando maggiori possibilità di divertimento senza dovere necessariamente acquistare l’ultimo uscito e risparmiando così del denaro.

Il mondo del casinò online e la proliferazione delle piattaforme

Il mondo del virtuale, come ad esempio quello dei giochi playtech, ha conosciuto uno sviluppo incredibile, portando sempre più persone a iscriversi a una piattaforma e poter comodamente scommettere da casa.

Si è trattato di un modo per superare le barriere logistiche, sociali ed economiche, in quanto il casino fisico è da sempre considerato un luogo signorile, che richiede un abbigliamento idoneo e dei mezzi economici importanti.

Sul web sono state lanciate una serie di piattaforme legali, che attuano una politica trasparente nei confronti del consumatore e sempre rintracciabile sul sito.

Le somme richieste per accedere sono variabili e coincidono con il budget di tutti, con la possibilità di inserire anche delle clausole di stop se si teme di non riuscire a contenere la propria passione per il gioco.

Si tratta di fatto di un passatempo che si è notevolmente evoluto e diffuso capillarmente, in quanto quello che prima era concentrato in una sola serata nel casino fisico, oggi è divenuto alla portata di tutti e in ogni momento della giornata.

Il passo è stato possibile soprattutto con l’avvento degli smartphone, che consentono di accedere alle app ovunque ci si trovi, anche nei tempi morti, alimentando l’industria del gioco digitale.

Un aspetto che avvicina gli utenti alle piattaforme di casino online è soprattutto la varietà di giochi che è possibile trovare, passando dai più classici black jack o slot machine e vlt, per arrivare al bingo di recente introduzione o scommesse di vario genere che catturano l’attenzione.

Inoltre, è possibile interagire con gli altri utenti, riproducendo lo schema di un gioco in compagnia ma senza uscire da casa.

L’obiettivo per gli amanti del settore è quello di trovare il giusto bilanciamento tra divertimento e brivido dell’investimento e rischio di perdere tutto il budget a disposizione, minando le proprie finanze e cadendo in un pericoloso sistema.

Il settore delle scommesse sportive su eventi reali e virtuali

Se un tempo era possibile scommettere solo su un numero ridotto di eventi e con pochi esiti a disposizione, oggi le occasioni si sono moltiplicate in maniera esponenziale e le combinazioni sono divenute articolate.

Anche in questo caso il punto di svolta è stata la realizzazione di piattaforme online al posto della classica ricevitoria, che ha permesso di giocare continuamente in ogni contesto ci si trovi.

Gli amanti del settore posseggono uno o più account collegati al conto, così da poter controllare dove sono presenti le quote di volta in volta più convenienti e realizzare la scommessa più redditizia.

Le varie piattaforme si sono organizzate per conquistare un target sempre più ampio di clientela, proponendo dei bonus di benvenuto, delle percentuali ulteriori sulle vincite, delle combinazioni articolate e la possibilità di eseguire il cash out e ritirarsi dalla scommessa anche prima di averla completata del tutto.

Oltre agli eventi sportivi veri e propri sui quali è possibile scommettere, esistono anche degli eventi virtuali controllati da un computer centrale.

La vera rivoluzione è stata proprio realizzare una piattaforma online sulla quale creare ad hoc continuamente situazioni sulle quali scommettere, che siano partite di calcio fittizie o corse dei cavalli.

Il settore del lotto e del superenalotto

Il discorso che abbiamo fatto per il gaming, il casino online e le scommesse sportive può essere replicato per il lotto e tutti i giochi che gravitano attorno. Se in passato era necessario recarsi dal tabaccaio e depositare i propri numeri, oggi è possibile accedere a portali legali e certificati, rendendo la scommessa digitale e trovandola direttamente sul proprio cellulare.

Essendo un monopolio nazionale, si è trattato di un ottimo modo per accrescere le entrate in tal senso e coinvolgere anche quella fetta di popolazione che prima non aveva questa abitudine o almeno in modo costante.

Eliminando la logistica e facilitando la scommessa si incentiva le persone a voler sempre tentare, poiché vengono a mancare i deterrenti come il dover uscire appositamente per fare una giocata del superenalotto.

Il settore è divenuto molto variegato e ricco di possibilità, con giochi capaci di soddisfare

