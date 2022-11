Messina: 7 nuovi autisti per ATM

Sono entrati in servizio oggi sette nuovi autisti a Messina che hanno firmato il contratto venerdì, ed è bene precisare che si tratta di operatori di esercizio presenti nella long list, over 30, che già in passato hanno avuto esperienze lavorative nel trasporto pubblico locale. Le nuove assunzioni, già realizzate e ancora in programma nei prossimi giorni, tra cui altri 5 autisti sempre della graduatoria long list, nascono con l’obiettivo di implementare i servizi offerti alla cittadinanza, arrivando al traguardo dei sei milioni di chilometri per il 2022. Inoltre, si sta favorendo il turnover degli autisti sostituendo quanti andati in pensione o si sono dimessi.

“Siamo felici di poter ampliare la famiglia di ATM dando la possibilità ai giovani e meno giovani di avere un lavoro stabile a favore della cittadinanza – dichiara Giuseppe Campagna, Presidente di ATM – Fin dalla nascita della società per azioni abbiamo puntato sul capitale umano: sono gli autisti, i manutentori, gli amministrativi ecc, i nostri ragazzi e ragazze a rendere possibile la presenza in strada ogni giorno autobus e tram, e a permettere la mobilità a Messina. La nostra missione è quella di continuare a valorizzare i nostri dipendenti che ci rendono fieri di far parte di ATM”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it