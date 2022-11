Rinnovata la Convenzione per l’utilizzo dell’Asilo Lupetto Vittorio

E’ stato siglato stamani il rinnovo della concessione per l’utilizzo “dual use” dei locali dell’Asilo Lupetto Vittorio di Viale Europa, alla presenza del Sindaco Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello, dell’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, del Tenente Colonnello Oppedisano Comandante del V° Reggimento della Brigata Aosta, del Responsabile dei Servizi Territoriali dell’Agenzia del demanio di Palermo, geom. Filippo Cesareo.

“Oggi si rinnova ancora una volta la proficua collaborazione interistituzionale con le Forze Armate – ha dichiarato il Sindaco Basile. Avere a disposizione una struttura per l’infanzia aggiuntiva al centro della città, che possa essere utilizzata anche dai civili è una risorsa preziosa. Mi sento di ringraziare di cuore il Comando della Brigata Meccanizzata Aosta, costantemente a fianco della comunità messinese, anche in occasioni particolarmente critiche come è avvenuto durante la pandemia. L’Amministrazione De Luca prima e adesso quella che mi onoro di presiedere ha inteso suggellare il rapporto con le Forze Armate prevedendo un’apposita delega, che è in capo al Vicesindaco e che ci consente di mettere in campo azioni importanti per la città, sul solco delle quali andiamo avanti, consapevoli del fatto che la condivisione e la comunione d’intenti sono un valore aggiunto da mettere a disposizione della nostra cittadinanza. Sinergia è sempre sinonimo di forza!”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it