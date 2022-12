Adesione Pd provinciale Manifestazione pro Ospedale Barcellona

La Federazione provinciale del Partito Democratico aderisce alla manifestazione che si terrà venerdì 2 dicembre in piazza Duomo a Barcellona in difesa del presidio ospedaliero “Cutroni Zodda”. Il corteo cittadino è il grido d’allarme di una comunità che ha visto il progressivo depotenziamento della struttura mettendo a serio rischio il diritto alla salute di un bacino di utenza di circa 100 mila abitanti non rispettando quanto previsto nella Rete ospedaliera regionale.

Il Partito Democratico è vicino al territorio e alla comunità barcellonesi, ai consiglieri comunali e ai rappresentanti locali del Pd nel far garantire il mantenimento e il progressivo e previsto miglioramento di una struttura che non può essere dimenticata e abbandonata.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it