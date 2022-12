Lo sport unisce per la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

di Ketty Costa – La giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata istituita dall’ONU e ha l’obiettivo di promuovere i diritti e il benessere di tutti coloro che vivono con delle disabilità.

Anche a Messina così come in altre parti d’Italia si è celebrata la giornata dei diritti delle persone con disabilità. In particolare, nella giornata di sabato 3 dicembre si è svolta presso il Palarescina una giornata interamente dedicata allo sport, con la partecipazione di bambini e adolescenti. Con la ricorrenza intitolata “Lo Sport che unisce”, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Università di Messina, il CIP, la Caritas Diocesana e la SSR hanno voluto valorizzare il tema dell’inclusione. Con l’evento si è dato modo alle persone con disabilità e non di provare e conoscere diversi sport paralimpici e di apprendere allo stesso tempo il valore dello stare insieme. Presenti all’iniziativa molti bambini che si sono potuti mette alla prova nei vari sport: basket, baseball, ginnastica artistica, pallavolo, tiro con l’arco, pallacanestro, ping pong, judo, atletica leggera, vela, canottaggio, pallamano, calciobalilla, ecc..

Nella ricorrenza il Capo di Stato, Sergio Mattarella, ha ricordato: “Sono milioni le persone con disabilità che ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale e grande dignità le difficoltà. L’inclusione di queste persone è banco di prova della piena affermazione dei diritti umani.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it