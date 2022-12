Natale 2022: Messina si illumina di luci e alberi scintillanti

Dalle 17 di oggi l’atmosfera natalizia si è diffusa a Messina, con l’accensione di tutti gli alberi posizionati nelle piazze principali della città. Il Sindaco, la Giunta e i consiglieri delle partecipate, che hanno allestito gli alberi delle piazze cittadine, hanno presenziato al tour dell’accensione che ha avuto il via con l’albero allestito nell’atrio di Palazzo Zanca.

A seguire l’albero messo a punto a piazza Unione Europea dalla MessinaServizi, che ha curato con le tradizionali piantine di stelle di Natale l’abbellimento della piazza, oltre l’atrio e la scalinata del Palazzo comunale.

Poi piazza Stazione e piazza Cairoli, dove c’è stata grande partecipazione.

Da oggi, inoltre, via anche alla pedonalizzazione permanente h24 da piazza Cairoli sino al via Santa Cecilia, lungo il viale San Martino. Stessa cosa nella parte a valle del viale San Martino ma solo nelle aree oggi destinate a parcheggio, sino all’incrocio con la via I Settembre. E proprio la via I Settembre, dall’incrocio con via Cesare Battisti e la porzione carrabile, quella centrale, del viale San Martino “basso” saranno invece pedonalizzati solo di notte, per la precisione dalle 20 alle 4 del mattino.

