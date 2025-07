E.ON per la tutela degli ecosistemi marini del Mediterraneo: si inaugura il nuovo Turtle Point di Lipari

Prosegue la collaborazione tra E.ON e Filicudi Wildlife Conservation con l’obiettivo di garantire la salvaguardia dei nostri mari, tutelandone gli ecosistemi e difendendo le specie che lo popolano. È stato infatti inaugurato il nuovo Turtle Point di Lipari, nuovo centro di Filicudi Wildlife Conservation dedicato alla promozione, educazione e tutela del mare e della biodiversità marina eoliana.

L’iniziativa rappresenta un’importante novità per l’arcipelago, costituendo il primo centro delle Isole Eolie interamente dedicato alla biologia marina e attivo tutto l’anno.

Mentre il Pronto Soccorso delle Tartarughe Marine rimarrà operativo da Filicudi per il recupero e la cura degli esemplari locali, il nuovo centro di Lipari ospiterà progetti di ricerca e conservazione delle specie, attività divulgative e formative per studenti, turisti e comunità locali, oltre a un’area espositiva dedicata a una mostra fotografica che testimonia la vita nell’arcipelago eoliano. A Lipari, quindi, il Turtle Point avrà una doppia funzione: scientifica, per le attività di monitoraggio della fauna, ed educativa, ospitando corsi e summer camp per studenti, bambini e interessati.

“Il progetto Energy4Blue incarna la nostra visione di impegno per la tutela del territorio e del mare, promuovendo una responsabilità condivisa tra aziende, istituzioni e cittadini nella salvaguardia del Pianeta. Come siciliana, ho accolto con entusiasmo l’opportunità di seguire da vicino la collaborazione che portiamo avanti con Filicudi Wildlife Conservation: è un’occasione concreta per contribuire alla valorizzazione di un territorio straordinario, ricco di risorse naturali che meritano di essere protette e trasmesse alle future generazioni. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che coinvolge sempre più giovani, diffondendo conoscenza, consapevolezza su temi importanti come la protezione della biodiversità e la salvaguardia degli ecosistemi naturali: principi che guidano il nostro impegno concreto e condiviso per un futuro più resiliente.” ha affermato Daniela Leotta, Chief Strategy, Sustainability & Communication Director di E.ON Italia.

“La mia passione per il mare e per la fauna marina è nata molto presto e si è trasformata, con il tempo, in una vera e propria missione. Prendersi cura degli ecosistemi marini e degli organismi che li popolano non è semplicemente un lavoro, ma un impegno quotidiano che non conosce orari o confini. Ogni azione, anche la più piccola, può fare la differenza nel preservare questo straordinario patrimonio naturale. La collaborazione con E.ON nasce da una condivisione autentica di valori e visione. In questi anni, il loro sostegno ci ha permesso di rafforzare il nostro progetto e ampliarne l’impatto. Insieme, possiamo continuare a proteggere il mare delle Isole Eolie con azioni sempre più concrete e durature.” ha affermato Monica Blasi, Ecologa Marina ed Esperta di Conservazione, specializzata nello studio e ricerca di cetacei e tartarughe marine.

Il percorso di collaborazione tra E.ON Italia e Filicudi Wildlife Conservation rientra nel progetto Energy4Blue, con cui l’azienda si impegna per supportare attività di tutela e ripristino della biodiversità del mare e per sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sull’importanza del “blu” per salvaguardare il Pianeta. Insieme, dal 2020 a oggi, l’azienda e l’associazione hanno reso possibile il recupero e l’assistenza di circa 130 tartarughe in difficoltà, il coinvolgimento di oltre 900 volontari nei campi di ricerca e volontariato estivi e di 480 studenti della scuola primaria nella formazione presso il pronto soccorso.

Dal 2024, inoltre, E.ON ha sistematizzato il proprio impegno nella strategia Nature.ON che, partendo dall’analisi dell’impatto del modello di business aziendale sull’ambiente, prevede misure per promuovere la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico. Questa strategia si compone di 3 macroaree: climate change; risorse e rifiuti; ecosistemi e biodiversità. Le attività di Energy4Blue e il supporto a Filicudi Wildlife Conservation si inseriscono in questo contesto.

