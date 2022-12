Un’altra impresa per il messinese B-Boy

Di Umberto Frassica – Con una bracciata dopo l’altra Francesco Boncordo, per gli amici B-Boy, ha portato a termine un’altra impresa che si va ad aggiungere alle tante già compiute.

Lo scorso weekend ha affrontato a nuoto circa 18 km da Sorrento a Capri, senza alcuna pressione di statistiche o record da battere ma con il solo scopo di divertirsi vivendo l’emozione del mare.

E’ stata una traversata abbastanza dura per via del forte vento e del mare mosso ma questo non ha fermato Francesco, che ha raggiunto la meta con determinazione e dedicando questagiornata di sport alla sua famiglia.

B-Boy è ormai celebre per le sue traversate: in passato ha già effettuato per ben due volte la tratta dello stretto di Messina, in seguito la Vulcano – Milazzo, la Corsica – Sardegna e nel 2021 l’Isola d’Elba – Livorno.

Ciccio, oltre la passione per il mare che nasce sin da bambinoha un altro amore: la breakdance che pratica e insegna.

Un vero talento che continua a portare alto il nome Messina e a trasmettere l’amore vero verso lo sport grazie alle sue imprese che si fanno sempre più numerose.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it