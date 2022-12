Il Messina saluta il 2022 con un’altra sconfitta

Di Umberto Frassica – Dopo la notizia odierna delle dimissioni del tecnico Gaetano Auteri e del ds Marcello Pitino, il Messina si presenta allo stadio “Enzo Scida” per affrontare un Crotone in piena corsa per la promozione in serie B.

I giallorossi stanno vivendo un momento nerissimo della stagione e vengono da cinque sconfitte consecutive e un’ultima posizione in classifica con soli 11 punti.

Sulla panchina del Messina c’è mister Daniele Cinelli a sostituire il dimissionato Auteri, e parte con un 4-3-3 con: Lewandowski, Berto, Fofana, Grillo, Iannone, Zuppel, Konate, Filì, Catania, Versienti, Mallamo.

Il Crotone allenato da Franco Lerda, parte con un 4-3-3: Dini, Golemic, Bove, Gomez, Petriccione, Vitale, Tribuzzi, Crialese, Kargbo, Calapai, Chiricò.

Primo Tempo

Il primo a rendersi pericoloso è il Messina con Catania che ci prova su punizione.

Al 7’ però arriva la risposta dei padroni di casa con Tribuzzi che di testa non inquadra lo specchio della porta.

Altra occasione per i calabresi al 19’: Gomez non riesce a impattare bene su un cross proveniente dalla destra e la palla finisce di poco a lato.

Al 25’ sono sempre i padroni di casa a rendersi pericolosi con Chiricò che questa volta centra la porta ma Lewandowski si fa trovare pronto e blocca il tiro.

Al 43’ il Crotone trova il gol del vantaggio con Kargbo: ma l’arbitro annulla per fallo in attacco.

Secondo tempo

Il secondo tempo parte sempre con il Crotone che prova a costruire e in cerca del gol del vantaggio: al 56’ una punizione dal limite di Chiricò sfiora l’incrocio dei pali.

Al 58’ è il Messina ad affacciarsi in area di rigore avversaria: Zuppel ruba palla a un difensore e prova a lanciare il compagno, ma la difesa calabra è brava a intercettare e spazzare via la palla.

Al 62’ i rossoblù riescono a portarsi in vantaggio: cross dalla sinistra su cui si fionda Petriccione che in spaccata mette inrete alle spalle di Lewandowski.

Il Messina ci prova a reagire al 67’ con Catania che però manda alto il pallone.

I giallorossi ci provano a reagire e a rendersi pericolosi: al 76’ è Fofana a provarci con un tiro debole dal limite dell’area.

All’81 è invece Zuppel di testa a impensierire il portiere calabrese Dini che però è bravo a farsi trovare preparato.

In pieno recupero è il Crotone che va vicino al raddoppio: Carraro ci prova ma Lewandowski compie una grande parata.

Si chiude così la partita, con la sesta sconfitta di fila per il Messina che termina il 2022 in ultima posizione.

Ora ci sarà la sosta natalizia e la società dovrà trovare una nuova guida che salvi il Messina oltre ad investire tanto sul mercato per sperare in una difficilissima rimonta.

