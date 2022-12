Auto capotta e centra tre macchine in sosta: un ferito

Notte movimentata in via Gerobino Pilli a Camaro San Paolo, dove intorno alla mezzanotte in il conducente di un’auto ha perso il controllo andando a sbattere, capottando, su altri 3 veicoli in sosta.

Rimasto ferito l’automobililsta che è stato trasportato al vicino pronto soccorso del Policlinico. Sul posto l’intervento immediato di una pattuglia della Radiomobile e dei motociclisti della Polizia Municipale impegnati durante tutta la notte nel servizio di prevenzione con controlli sui conducenti alla guida sotto l’effetto di alcool.

In merito alla dinamica dell’incidente saranno i rilievi a stabilirlo. Diverse le possibili cause al vaglio degli agenti della municipale.

