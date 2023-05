Marco Cappato a San Piero Patti (ME) per il convegno”L’europa tra diritti e doveri”

Marco Cappato, tesoriere di Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica e presidente Eumans, parteciperà al convegno L’Europa tra diritti e doveri L’appuntamento è per venerdì 19 maggio alle ore 18 presso il salone del Convento dei Carmelitani a San Piero Patti (ME).

_“Si parla troppo di Europa o troppo poco? Male sicuramente. Più per slogan che per altro – dichiarano gli organizzatori – Ma come sta il Vecchio Continente, quale é lo stato di salute dell’Unione Europea, come sta la massima organizzazione internazionale che ci riguarda, come interagisce con le nazioni e con le regioni?

A San Piero Patti, dalla viva voce di interpreti principali della vita politica euromediterranea, approfondiremo questi argomenti con gli europarlamentari Pietro Bartolo e Raffaele Stancanelli, i deputati del parlamento siciliano Cristina Ciminnisi e Tiziano Spada, il fondatore di Eumans Marco Cappato e la professoressa Anna Valvo dell’Università di Catania”.

L’evento sarà registrato da Radio Radicale.

