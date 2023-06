Inquinamento idrico nel Centro: indagini in corso dopo la contaminazione da gasolio

Il Centro cittadino è attualmente alle prese con un problema di inquinamento idrico che ha portato alla contaminazione delle acque con gasolio. Dopo le verifiche effettuate dalla polizia municipale e dalla polizia metropolitana, sono state avviate indagini per identificare la causa e responsabilità di questo incidente. Nel frattempo, è in corso il graduale ripristino della distribuzione dell’acqua attraverso la rete idrica, sebbene resti in vigore il divieto di utilizzo potabile. Questo articolo fornirà un’aggiornata informativa sull’attuale situazione.

Dopo la scoperta dell’area da cui è partita la contaminazione delle acque con gasolio, le autorità competenti hanno avviato indagini per identificare i responsabili e determinare le cause di questo inquinamento. Le forze dell’ordine stanno lavorando in collaborazione con esperti ambientali al fine di raccogliere prove e valutare l’entità del danno provocato.

Fino a quando non sarà ripristinata completamente la normalità, persiste il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili nell’area interessata. L’area è stata suddivisa in due zone: l’Area Rossa, in cui è vietato l’utilizzo dell’acqua sia per uso potabile che igienico, e l’Area Gialla, in cui è consentito solo l’uso igienico. In entrambe le zone, l’acqua rimane non potabile fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.

Per garantire il supporto e l’assistenza alla popolazione colpita da questa situazione, sono stati attivati presidi nelle zone interessate. Le autobotti dell’Azienda Multiservizi Municipalizzati (Amam) si trovano in piazza Masuccio, viale Italia, piazza Lo Sardo e il pronto intervento di Amam è raggiungibile al numero telefonico 090.3687722. Questi punti di assistenza sono fondamentali per coordinare gli interventi di bonifica degli impianti e per fornire informazioni alla comunità colpita.

L’ultima ordinanza sindacale ha specificato le restrizioni all’uso dell’acqua in base alle classificazioni delle aree coinvolte. Nell’Area Rossa, in cui è vietato l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e igienici, sono interessate le seguenti strade: via Luigi Cadorna, via Giovanni Crimi, scalinata Santa Barbara, salita Santa Barbara, via Santa Barbara, viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara), via Pietro Canisio e piazza Masucci.

L’inquinamento idrico nel Centro ha causato restrizioni all’uso dell’acqua potabile nell’area interessata, con un divieto totale di utilizzo nell’Area Rossa e restrizioni per uso igienico nell’Area Gialla. Le autorità competenti stanno conducendo indagini per determinare le cause dell’incidente e identificare i responsabili. Nel frattempo, è fondamentale fornire supporto e assistenza alla popolazione attraverso punti di raccolta e coordinamento degli interventi di bonifica. Si auspica un rapido ripristino della normalità per garantire la sicurezza e il benessere della comunità coinvolta.