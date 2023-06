Blitz antiproibizionista di Magi mentre parla Meloni, “Cannabis: se non ci pensa lo Stato ci pensa la Mafia”

Botta risposta alla Camera fra la premier Giorgia Meloni e il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, durante l’evento dal titolo ‘Giornata mondiale contro le droghe’. Magi è intervenuto con un’azione dimostrativa – mostrando dei cartelli con scritto ‘Cannabis non ci pensa lo stato ci pensa la mafia’ – mentre stava intervenendo Meloni, che gli ha risosto: “Abbiamo visto i risultati in questi anni di lavoro che avete fatto. La ringrazio di aver partecipato. Doveste sapere che non sono una persona che si fa intimidire, perché io so cosa sto facendo il punto è se voi vi rendete conto di quello che state facendo”.

”Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire perchè io sono esattamente che cosa sto facendo…”. Convegno sulle droghe nell’auletta dei gruppi a Montecitorio. Il premier Giorgia Meloni sta parlando di quel che il suo governo sta facendo per la lotta contro la droga. Ma viene interrotta dalla contestazione di ‘Più Europa’: il segretario nazionale, Riccardo MAGI e altri due esponenti del suo stesso partito, si alzano in piedi esponendo cartelli anti proibizionisti. Su quello enuto in mano da MAGI c’è scritto Cannabis: se non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia’. Il presidente del Consiglio non ci sta e replica alzando la voce: ”Avete organizzato per anni convegni che nessuno si è mai permesso di bloccare…”. Anche i tre parlamentari di ‘Più Europa’ gridano, intervengono i commessi che strappano dalle loro mani i cartelli. Meloni avverte: ”Dovete accettare che c’è un altro governo eletto dagli italiani per fare esattamente quello che stiamo facendo”. E ancora:” Abbiamo visto i numeri e i risultati del lavoro che avete fatto in questi anni: dovreste portare rispetto per i ragazzi che sono qui in questa sala… Lei, onorevole MAGI, deve sapere che non sono una persona che si lascia intimidire”.

Al link del corriere la diretta: https://video.corriere.it/politica/premier-meloni-contestata-video-blitz-europa-convegno-droga/4c8b6eb0-1437-11ee-acf6-8f4d8c3cf4fb

