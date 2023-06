Misteriosa morte di un giovane di 27 anni a Messina: indagini in corso sull’auto prestata

Messina si trova di fronte ad un enigma avvolto nel mistero mentre le autorità cercano di fare luce sulla morte di un giovane uomo di 27 anni, Nicolas Mazza, il cui corpo senza vita è stato scoperto ieri sera all’interno di un’auto prestata. L’inquietante scoperta è avvenuta in una stradina secondaria vicino al torrente Zafferia, scatenando immediatamente un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Le circostanze che hanno portato alla morte di Nicolas Mazza sono ancora sconosciute, e gli inquirenti stanno lavorando per escludere ogni possibile ipotesi. L’autopsia è stata disposta e verrà eseguita nei prossimi giorni al fine di determinare con certezza le cause del decesso. Tuttavia, il corpo del giovane si trovava in uno stato di decomposizione avanzato, reso ancora più problematico dalle alte temperature degli ultimi giorni, rendendo difficile una prima valutazione delle cause del decesso.

Il cadavere di Nicolas Mazza è stato scoperto dai carabinieri e dai vigili del fuoco in seguito a segnalazioni giunte loro. Il giovane era stato dato per disperso dai suoi genitori che, preoccupati per la sua assenza prolungata, avevano denunciato la sua scomparsa alle autorità sabato scorso. Da allora, la ricerca del ragazzo era stata costante e infine si è conclusa con questa tragica scoperta.

Le indagini attualmente in corso hanno rivelato pochi elementi certi. Nicolas Mazza si era allontanato da casa diversi giorni prima, ma i motivi di questa decisione non sono ancora chiari. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima, analizzando anche le immagini di videosorveglianza dell’area circostante. Tali registrazioni potrebbero fornire informazioni cruciali per far luce sul mistero che avvolge la morte del giovane.

Un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli inquirenti è il fatto che l’automobile in cui è stato ritrovato il corpo di Nicolas Mazza fosse stata prestata da un amico. La relazione tra l’amico e la vittima sarà oggetto di ulteriori indagini, nella speranza di ottenere una chiara comprensione dei fatti che hanno portato a questa tragica conclusione.

Sui social alcuni elementi che parlano della vita di questo ragazzo, attivo su tiktok dove circolano i messaggi di addio degli amici e le condoglianze alla fidanzata che di lui ha pubblicato un’ultima immagine lo scorso 8 giugno.