Grave incidente sulla A18 Messina-Catania: Autocompattatore si scontra con un Tir, due feriti

Nella mattinata di oggi, intorno alle 5 del mattino, si è verificato un grave incidente sulla A18 Messina-Catania, in prossimità dell’area di servizio di Calatabiano. Due veicoli pesanti, un autocompattatore e un Tir che trasportava rifiuti, sono entrati in collisione, causando conseguenze drammatiche.

Ancora da determinare la dinamica precisa dell’incidente, è emerso che l’autocompattatore, a seguito dell’impatto con il Tir, ha sfondato il guardrail ed è finito fuori strada, in una scarpata adiacente alla carreggiata. Il Tir, invece, è uscito parzialmente dalla carreggiata, con gran parte del suo carico sparsi sulla sede stradale.

Il conducente del camion della nettezza urbana ha subito gravi lesioni a causa dell’incidente. Sul luogo del sinistro è intervenuta l’ambulanza del 118, che ha valutato la gravità delle ferite e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina per ricevere le cure necessarie.

Anche il conducente del Tir ha riportato ferite, seppur non gravi, a seguito dell’incidente. Entrambi i feriti sono stati immediatamente assistiti e trasportati in ospedale per le cure mediche necessarie.

L’impatto ha causato gravi ripercussioni sul traffico, con la coda dell’autocompattatore che occupa metà carreggiata, come testimonia la foto scattata da Franco Assenza presente sul luogo dell’incidente. Gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e per regolare il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti a causa dell’incidente.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, le autorità raccomandano ai conducenti di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti prudenti al fine di evitare ulteriori incidenti lungo la A18 Messina-Catania.

