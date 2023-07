Arrestato spacciatore di cocaina nel porto di Vulcano: intensificati i controlli anti-droga nelle Isole Eolie

Nei giorni scorsi, durante i servizi di controllo del territorio organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Milazzo, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Vulcano, nelle aree portuali dell’arcipelago eoliano, con particolare attenzione ai terminal degli aliscafi e ai moli delle navi di linea.

Durante i controlli effettuati presso il terminal degli aliscafi, i militari hanno notato un passeggero con atteggiamento sospetto, appena sbarcato sull’isola proveniente da Milazzo. I Carabinieri hanno deciso di fermarlo e procedere alla perquisizione, scoprendo che l’uomo aveva addosso un involucro sottovuoto in cellophane contenente 54,5 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata e inviata ai Carabinieri del R.I.S. per le analisi di laboratorio, mentre l’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa del procedimento penale. È importante ricordare che, fino alla sentenza definitiva, l’indagato gode del principio di non colpevolezza, come stabilito dall’articolo 27 della Costituzione.

Questa operazione rientra in un più ampio piano di intensificazione dei servizi di controllo nelle aree portuali delle Isole Eolie, soprattutto durante il periodo estivo caratterizzato da un afflusso turistico significativo. L’obiettivo è contrastare il fenomeno dello spaccio di droghe, offrendo un’attività di prevenzione e dissuasione mirata per scoraggiare potenziali malintenzionati dal commettere reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini preliminari sono attualmente in corso e si continua a lavorare per acquisire ulteriori prove e informazioni pertinenti. Le autorità competenti rimangono determinate a combattere il traffico di droga e a garantire la sicurezza delle Isole Eolie, soprattutto nel contesto turistico estivo, dove è necessario proteggere residenti e visitatori da queste attività illegali.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it