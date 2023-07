Messina, ristorante etnico sanzionato per irregolarità alimentari: 2.500 euro di multa

Sotto la lente dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del N.A.S. di Catania è finito un ristorante etnico situato nella zona sud della città, durante i recenti controlli nel settore alimentare. L’esito dell’ispezione ha portato alla segnalazione del titolare dell’attività alla competente Autorità Sanitaria, a causa di diverse irregolarità riscontrate.

In particolare, il responsabile dell’attività è stato sanzionato per aver realizzato un deposito di alimenti senza inviare la comunicazione prescritta, oltre ad aver detenuto oltre 25 kg di prodotti ittici privi della necessaria etichettatura e della documentazione di rintracciabilità. Queste mancanze sono considerate gravi dal punto di vista della sicurezza alimentare, in quanto l’etichettatura e la documentazione di rintracciabilità sono fondamentali per garantire la tracciabilità degli alimenti e la tutela della salute dei consumatori.

Come conseguenza delle irregolarità accertate, il responsabile dell’attività è stato colpito con sanzioni amministrative che ammontano a 2.500 euro. Questo rappresenta un segnale forte e chiaro da parte delle autorità competenti, che non tollereranno trasgressioni alle norme in materia di sicurezza alimentare.

Le forze dell’ordine hanno annunciato che i servizi di controllo presso le attività di produzione di alimenti e bevande presenti nel territorio saranno ripetuti in modo regolare. I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e il N.A.S. Carabinieri di Catania si impegneranno attivamente per garantire non solo un’efficace azione preventiva, ma anche per contrastare gli illeciti che mettono a rischio la salute dei cittadini.

L’obiettivo principale di tali controlli è tutelare la salute dei consumatori e garantire che gli operatori del settore alimentare rispettino le normative vigenti. La sicurezza alimentare è un tema di fondamentale importanza per il benessere della collettività e le autorità competenti sono determinate a vigilare sul rispetto delle regole per garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti messi a disposizione dei cittadini.

La collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità sanitarie risulta essenziale per mantenere standard elevati nel settore alimentare e per prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it