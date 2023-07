Morte bianca a Caronia: Circolo “Francesco Lo Sardo” esprime solidarietà alla famiglia della vittima

Nel comprensorio nebroideo, la tragedia del lavoro continua a mietere vittime. In queste ultime ore, una notizia infausta ha colpito la comunità di Caronia, dove un lavoratore quarantenne di Patti ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Il Circolo Territoriale del PRC dei Nebrodi “Francesco Lo Sardo”, rappresentante di una forza di sinistra storicamente legata al mondo del lavoro, si stringe attorno alla famiglia di questo lavoratore e si vede costretto a ribadire che la sicurezza dei lavoratori è un diritto imprescindibile sancito dalla Costituzione.

“Ciò che continua a lasciarci perplessi e persino demoralizzati è la mancanza, al di là di vuote promesse, di una risposta efficace da parte della politica e degli enti responsabili – si legge in una nota – In Sicilia, questo si ripercuote sugli Ispettorati del lavoro e sugli SPRESAL delle ASP, che da tempo lottano con carenze organiche ben note. La mancanza di volontà politica nel procedere con nuove assunzioni impedisce una prevenzione costante e attenta nei luoghi di lavoro.

Nel caso specifico, aspettiamo che le forze dell’ordine e la magistratura possano fare luce sulla dinamica dell’incidente. Tuttavia, non possiamo ignorare la generale mancanza di consapevolezza collettiva su questo tema, come se gli incidenti sul lavoro, spesso mortali, fossero eventi imprevedibili. Nella maggior parte dei casi, non è così!

La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità assoluta per tutti i settori e le istituzioni coinvolte. È fondamentale promuovere una cultura della sicurezza, garantire formazione adeguata, intensificare i controlli e punire severamente coloro che trascurano la sicurezza dei propri dipendenti. Ogni vita persa sul lavoro è una tragedia evitabile, e non possiamo permettere che si ripetano episodi simili nel nostro territorio”.

Il Circolo Territoriale del PRC dei Nebrodi “Francesco Lo Sardo” si impegna a continuare la sua lotta per i diritti dei lavoratori e per una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni e di tutta la società per porre fine a questa triste serie di morti sul lavoro e garantire un futuro più sicuro per tutti i lavoratori del comprensorio nebroideo.

