Incendio nell’aeroporto di Catania, voli sospesi fino al 19 luglio

L’aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 13 del 19 luglio. Le compagnie aeree forniscono informazioni ai passeggeri sulle opzioni disponibili, inclusi cambi di volo, rimborsi o voucher. I passeggeri devono controllare i messaggi o contattare la propria compagnia. Questo è quanto accade dopo l’incendio che si è verificato in tarda serata nella parte inferiore, quella riservata agli arrivi, dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Fontanarossa a Catania.

La prima chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco alle 23:29 e sul posto sono arrivate anche le squadre della sede centrale del comando etneo che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento del rogo, sviluppatosi nella zona bassa dell’aerostazione. Lo scalo è stato subito fatto evacuare dai passeggeri, e non solo, che hanno abbandonato di corsa lo scalo. Nel fuggi-fuggi collettivo, tra il fumo e nell’oscurità – è andata via la luce – c’era chi gridava e chi piangeva, spinto all’esterno da personale della sicurezza che urlava “Fuori, fuori tutti”.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Dopo il rogo è stato aperto un fascicolo senza indagati dalla procura di Catania. Ipotizzati i reati di incendio doloso e incendio colposo. Secondo la procura, guidata da Carmelo Zuccaro, occorre anche indagare perchè a rischio è stata la salute di quanti si trovavano in aerostazione. Al momento, comunque, non risultano danni alle persone.

Rispetto ai disagi causati ai passegeri, la cosa più probabile è che la compagnia riprogrammi il volo in un altro orario o verso un altro aeroporto vicino. Nel caso della Sicilia gli altri scali possibili sono Comiso (“Vincenzo Magliocco”), nel Ragusano, oppure Palermo (Punta Raisi, “Falcone-Borsellino”) o Trapani (Birgi, “Vincenzo Florio”). Se questo non accade, potrebbe essere necessario richiedere un rimborso completo del biglietto, per il quale la c

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it