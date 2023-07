Concerti al Castello di Oliveri annullati a causa degli Incendi

Annunciato l’annullamento dei concerti programmati nel Castello di Oliveri (28 luglio, 4, 8, 11 agosto). La decisione è stata presa in comune accordo tra l’associazione musicale Vincenzo Bellini di Messina con l’amministrazione comunale di Oliveri e la famiglia Bonaccorsi, proprietaria dell’antico Castello, che ha subito gravi danni a causa dell’incendio scoppiato ieri.

“È una decisione che addolora tutti, ma inevitabile”, ha dichiarato Giuseppe Ramires, che ha aggiunto: “La Bellini esprime solidarietà alla popolazione di Oliveri, al sindaco e alla giunta comunale, ai principi Bonaccorsi e a tutte le unità impegnate nello spegnimento dell’incendio”.

Il Castello di Oliveri, gioiello storico e culturale della Sicilia, rappresentava un luogo ideale per gli eventi musicali previsti, capaci di unire storia, musica e natura in un unico, suggestivo scenario. L’annullamento dei concerti è un colpo duro per gli organizzatori e per il pubblico che attendeva questi eventi.

Tuttavia, la sicurezza di artisti, personale e spettatori è una priorità inderogabile e, data l’entità dei danni subiti dal Castello a causa dell’incendio, non vi erano le condizioni per proseguire con l’organizzazione degli eventi in programma.

C’è però la ferma volontà di non arrendersi: “Il Festival, ne sono certo, tornerà il prossimo anno”, ha assicurato Ramires, manifestando così l’impegno a non lasciare che queste circostanze pongano fine all’iniziativa culturale.

In un momento così difficile, la solidarietà e il sostegno reciproco sono fondamentali.

