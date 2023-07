Sicurezza Alimentare a Messina: sanzioni per irregolarità in attività commerciali

In merito ai servizi di prevenzione e repressione dei reati relativi alla sicurezza alimentare, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro e del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina hanno effettuato controlli in quattro attività commerciali su Messina Centro, Villafranca Tirrena e Rometta Marea. Di queste, solo una è risultata in regola.Nel corso del bimestre passato, i Carabinieri hanno condotto approfondite verifiche per individuare eventuali situazioni che potessero mettere a rischio la sicurezza degli alimenti e, di conseguenza, la salute pubblica. Hanno inoltre esaminato la conformità delle attività commerciali in relazione alla tracciabilità dei prodotti e alla prevenzione di eventuali frodi commerciali.

All’esito dei controlli, i militari dell’Arma hanno riscontrato irregolarità nella normativa di settore, in particolare in un ristorante, per la mancata etichettatura e tracciabilità dei prodotti; in un market con annessa rivendita di frutta e verdura, per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie sulla provenienza della frutta; e infine in un’altra rivendita di frutta e verdura, per la mancata etichettatura dei prodotti in vendita.

In seguito alle irregolarità rilevate, i titolari delle attività commerciali non conformi hanno ricevuto sanzioni amministrative per un totale di oltre 8.500 euro.

Il Comando Provinciale di Messina e il Reparto Tutela Agroalimentare dei Carabinieri proseguiranno nei prossimi mesi la campagna di controlli in tutta la provincia. L’obiettivo è continuare con l’azione decisa di prevenzione e contrasto alle violazioni in materia di prodotti alimentari, mirando principalmente a tutelare la salute pubblica e a prevenire eventuali frodi nell’ambito commerciale.

Questo sforzo sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza e l’adeguatezza delle prassi commerciali nell’industria alimentare e il ruolo fondamentale dei Carabinieri nell’assicurare la tutela dei consumatori.