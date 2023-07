Democrazia partecipata 2023 a Messina, proseguono le assemblee nelle Municipalità a cura di “Spendiamoli Insieme”, Cesv e associazioni

Dopo le prime due assemblee nella I e nella V Municipalità, continuano gli appuntamenti promossi dal progetto “Spendiamoli Insieme” dell’associazione Parliament Watch Italia, in collaborazione con il CESV – Centro servizi per il volontariato Messina ETS e numerose associazioni locali. Gli incontri, uno per municipalità, sono l’occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza, rispondere a domande e dubbi, avviare un confronto comune sulle opportunità previste dalla legge regionale sulla democrazia partecipata. La norma obbliga tutti i Comuni Siciliani a utilizzare almeno il 2% dei trasferimenti regionali annui coinvolgendo i cittadini nella scelta delle azioni da realizzare.

C’è ancora tempo fino al 30 agosto per cittadinanza e terzo settore per presentare proposte al Comune su come spendere i circa 110.000 mila euro disponibili.

Questi i prossimi appuntamenti: nella IV Municipalità assemblea pubblica martedì I agosto, ore 19, Parco San Raineri, in collaborazione con il Cantiere dell’Incanto, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti, Associazione Piazza Cairoli; nella II Municipalità mercoledì 2 agosto ore 18:30, Villaggio CEP presso Istituto Comprensivo Giuseppe Catalfamo, in collaborazione con Pro Loco Messina Sud, Associazione Ionio, Museo del Grano di San Filippo Superiore; nella III Municipalità giovedì 3 agosto ore 18:30, Villa Dante, in collaborazione con III Circoscrizione e Italia Nostra; nella VI Municipalità lunedì 7 agosto, ore 18:30, Castanea presso la Scuola Luigi Capuana, in collaborazione con Pro Loco di Salice “Casali Peloritani“.

Il processo di partecipazione 2023 è stato aperto in città lo scorso 30 giugno con la pubblicazione, da parte del Comune di Messina, dell’avviso che invita la cittadinanza a presentare proposte. A questo link https://www.spendiamolinsieme.it/comune/messina/?anno=2023 possono essere consultati i documenti ufficiali.

Intanto, nelle prime due assemblee pubbliche è emerso un indirizzo “consigliato” dai partecipanti: confrontarsi e cooperare per arrivare a una proposta unica e rappresentativa di tutto il territorio comunale, scegliendo un’area tematica e individuando sei interventi, uno per circoscrizione, così da redistribuire le risorse e rendere più partecipato e collaborativo e meno competitivo il processo.

Da tre anni “Spendiamoli Insieme”, il progetto dell’associazione Parliament Watch Italia (con il supporto di Fondazione CON IL SUD e OSIFE), si occupa di monitorare l’utilizzo dei fondi della legge regionale sulla democrazia partecipata in Sicilia. Su www.spendiamolinsieme.it è possibile verificare se e come il proprio Comune attiva i processi di coinvolgimento della cittadinanza. “Spendiamoli Insieme”, inoltre, sostiene e accompagna enti locali, associazioni, cittadini e cittadine che ne facciano richiesta nell’attivazione a livello locale di processi partecipativi giusti, inclusivi ed efficaci attraverso l’utilizzo dei fondi di democrazia partecipata.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it