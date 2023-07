In Vespa contro un guard rail a Messina: giovane liberato dai vigili del fuoco

Una scena drammatica si è verificata ieri sulla strada provinciale 42 di Messina, in via Noviziato Casazza. Un ragazzo, alla guida della sua Vespa 50, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato con un guard rail. Il giovane è rimasto incastrato nel muro di protezione e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento. I dettagli esatti del sinistro, che ha visto come protagonista il giovane in sella alla sua Vespa, restano tutt’ora incerti. Si sa solo che, per ragioni ancora da determinare, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato con il guard rail.

L’impatto è stato violento: la Vespa si è schiantata contro la barriera protettiva e il suo conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Una situazione potenzialmente molto pericolosa, che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno dovuto utilizzare una mototroncatrice per tagliare una sezione del guard rail. Solo così è stato possibile liberare la gamba del ragazzo, ormai intrappolata tra i resti del mezzo e la struttura metallica.

Una volta liberato, il ragazzo è stato immediatamente affidato alle cure del personale del 118, intervenuto nel frattempo. Le sue condizioni, inizialmente serie, sono stabilizzate grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. È fondamentale capire cosa abbia causato la perdita di controllo del giovane e se vi fossero eventuali altri fattori che hanno contribuito a provocare l’incidente.

