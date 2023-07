Il giorno dei Pinguini, a Messina il tanto atteso concerto. La scaletta e le foto di Milano e Roma

A Messina il nono degli undici concerti del tour che coinvolgeranno oltre mezzo milione di persone, che si concluderà il 9 settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia, in un susseguirsi di colpi di scena, spettacoli pirotecnici, luci stroboscopiche, proiezioni, citazioni, momenti in cui si balla e momenti in cui ci si commuove: in oltre due ore di spettacolo è racchiusa la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare. La storia di una gavetta che parte dai piccoli club per riempire gli stadi e che, in dieci anni di concerti, ha conquistato un pubblico sempre più ampio e affezionato.

Ed è il racconto di questa storia, sentito e vissuto, quello che i ragazzi portano negli stadi: tra visual, fuochi d’artificio, laser, tatuaggi in diretta, racconti del passato e speranze per il futuro, aneddoti e confronti con i proprio fan, i sei ragazzi di Bergamo regalano uno show indimenticabile, in pieno stile Pinguini Tattici Nucleari. A completare lo spettacolo, il pubblico, attore fondamentale e indispensabile di questo show ma anche di una comunità e di un pensiero di cui sempre più persone sentono di fare parte.

É un momento d’oro per la band che porta avanti la sua incredibile storia, fatta di un gioco di squadra che regala EP, album e singoli indimenticabili. Oltre un miliardo di stream, due anni ai vertici delle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (due volte Disco di Platino) e di RUBAMI LA NOTTE, nuovo singolo uscito a maggio e già certificato Disco di Platino, che arriva dopo Coca zero, che ha conquistato il primo posto della classifica radio.

In occasione del concerto sarà attivato un servizio navetta per raggiungere facilmente lo stadio di San Filippo. È l’iniziativa promossa da Atm, che mette a disposizione dei cittadini un bus per la tratta “Zir-Bivio San Filippo”, con il fine di consentire un regolare afflusso e deflusso del pubblico allo stadio Franco Scoglio.

La navetta sarà a disposizione dell’utenza sin dalle 10.00 e fino alle 15.00 con due mezzi. Il servizio sarà ulteriormente potenziato dalle 15.00 alle 21.00 e dalle 23.00 alle 3.00 con 15 bus in servizio.

Aumentate anche le corse del tram, che sarà attivo fino alle 3.00 del 1. Agosto 2023. Oltre alla navetta dedicata è sempre possibile usufruire della linea 1 Shuttle 100, comunica l’azienda.

Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno), si potrà acquistare negli appositi ticket-point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box ATM Messina e tramite le diverse applicazioni tra cui ATM MovUp, MyCicero e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro.

Tutte le informazioni su servizi ed orari potranno essere consultate sul sito di atm www.atmmessinaspa.it e sulle pagine social.

Ecco la scaletta del concerto:

Intro, Zen, Giovani Wannabe, Tetris, Hold On, La storia infinita, Bergamo, HIKIKOMORI, Coca zero, Nonono, Ricordi, Lake Washington, Boulevard.

Set acustico: Scatole, Giulia, Cena di classe, Irene, Dentista Croazia, Antartide, Freddie, Medley-Dj set Butt(Non sono Cool/Scooby Doo/L’Ultima Volta/Verdura/Melting Pop/Fede) Ridere, Rubami la notte.

ENCORE (con orchestra):Ringo Starr, Scrivile Scemo, Pastello Bianco.

le foto dei concerti di Roma e Milano 1 di 9

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it