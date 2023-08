Su quali giochi puoi scommettere per solo 1 euro?

Uno dei grandi vantaggio di giocare online è la possibilità di accedere a puntate di valore anche molto basso. Addirittura, soltanto 1 €, una cifra che non è più sufficiente nemmeno per un caffè. La parte più Interessante è che nonostante il valore esiguo della puntata questo non compromette il valore della potenziale vincita. potremmo quindi vincere anche cifre da capogiro con una piccola scommessa del valore inferiore a quello di un caffè.

Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro per i primi 3 mesi

Tutti conosciamo la Xbox, la console per videogiochi prodotta dal gigante tecnologico Microsoft. Fino a poco tempo fa Xbox ha proposto una promozione per l’abbonamento degli utenti, denominata Xbox Game Pass a €1. In pratica i nuovi utenti di Game Pass potevano accedere e sbloccare tutti i giochi del catalogo. Si trattava ovviamente di una serie quasi infinita di titoli e che comprendeva i giochi più entusiasmanti del gaming online, come League of Legends.

Purtroppo però il periodo di durata della promozione era limitato, dato che era previsto per solo 1 mese , un periodo tuttavia sufficiente per i nuovi arrivati per capire se passare a una sottoscrizione più costosa o meno.

Giochi Steam che puoi ottenere per 1 euro

Anche i giochi Steam sono disponibili a un prezzo molto conveniente di 1 €. Se non conosci ancora questo nome chiave del mondo del gaming, possiamo anticiparti che si tratta di una piattaforma nata per il gaming ma, soprattutto, per consentire ai player un aggiornamento automatico alle sue creazioni. In pratica l’obiettivo di Steam è quello di evitare la frammentazione tra gioco base e aggiornamenti, un processo che potrebbe portare alla perdita di utenti e anche al minor impatto di un gioco.

I titoli che trovi disponibili a 1 € su Steam non sono i titoli di punta della piattaforma ma, visto il costo veramente esiguo e la qualità generalmente alta del servizio, vale sicuramente la pena provare, magari alternando rispetto ai titoli più popolari della piattaforma.

Giochi da casinò a 1 euro

Quando si tratta di casinò online, sicuramente non avrai difficoltà a trovare dei giochi su cui puoi puntare 1 € e addirittura meno: una notizia che, vista l’inflazione che ormai ci assedia , non può che farci piacere. La varietà delle scommesse cambia da operatore ad operatore ma ormai è molto frequente poter puntare anche solo 10 centesimi. Vediamo più nello specifico i giochi che puoi scegliere e che, tranne le slot, sono disponibili anche per i casinò live.

Slot Machines

Le slot online hanno un grande vantaggio, quello di poter scegliere puntate dal valore anche molto piccolo. Oggi sono tanti i casinò che offrono slot con deposito minimo 1 euro sia per dare la possibilità ai player di effettuare più puntate ma anche per sfidare la concorrenza sfrenata nel settore del gambling e farsi strada.Anche nel caso di linee di pagamento fisse, è sufficiente scegliere ad esempio Quei giochi che offrono una puntata minima di un centesimo. In questi casi infatti anche se ci sono 10 linee di pagamento fisse il valore della puntata rimane di 10 centesimi.

Un altro modo per effettuare delle puntate addirittura a costo zero è quello di usufruire dei giri gratis che possono essere sbloccati o tramite delle promozioni del casinò online o vincendo il gioco bonus durante la partita alla slot.

Poker e altri giochi da tavolo

Anche sui giochi da tavolo è possibile effettuare delle puntate piccole. Questo vale per il blackjack, il poker, il baccarat, la roulette e tutti quei divertimenti che ormai troviamo su praticamente ogni piattaforma di gioco virtuale. Nel caso dei giochi da tavolo non si pone nemmeno il problema delle linee di pagamento: il giocatore può semplicemente selezionare la fiche con il valore da lui prescelto.

A volte il valore della fiche è superiore quando sblocchiamo un bonus. Se ad esempio attiviamo un bonus ricarica del 100% su un deposito di 2 euro, ecco che il costo da noi sostenuto sarà inferiore.

Un’altra importante opportunità interessante è quella dei tavoli da poker che non richiedono il pagamento di una commissione per accedere al tavolo o, se prevista, ha un valore inferiore a 1 € diversamente da come invece avviene per la maggior parte dei tavoli da poker.

