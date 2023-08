Ordine degli Ingegneri di Messina chiede l’annullamento della Determina Dirigenziale 6224: nuova modulistica considerata un peso eccessivo

L’Ordine degli Ingegneri di Messina ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla Determina Dirigenziale n. 6224, emessa il 19 luglio 2023 dal Dirigente del Dipartimento di Urbanistica del Comune di Messina. Secondo l’Ordine, la Determina introduce una nuova modulistica che aggrava il già complesso processo amministrativo che regola le istruttorie edilizie nel Comune.

L’Ordine sostiene che la Determina, introducendo nuovi modelli relativi agli interventi in sanatoria (CILA, SCIA, PdC) quando tali interventi non sono accompagnati dall’esecuzione di opere edili, contrasta con la filosofia di semplificazione amministrativa alla base dell’adozione dei modelli regionali. Viene introdotto il modello “Comunicazione di chiusura procedimento nei casi di sanatoria: CILA, SCIA ex art. 37 DPR 380/01, PdC in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, in assenza di opere edili”.

Il modello non è previsto da alcuna norma o regolamento, rappresentando un ulteriore onere rispetto a quelli già previsti e determinando un sicuro appesantimento del procedimento. L’Ordine sostiene che non è chiara la funzionalità di tale modulistica e di quale procedimento si tratti, né in quale fase del procedimento edilizio debba essere allegata.

Ritengono che l’introduzione di nuove modulistiche che si sovrappongono e/o integrano quelle approvate non sia consentita ai singoli comuni. Pertanto, considerando la determina in contrasto con la normativa vigente e in grado di aggravare il procedimento edilizio, l’Ordine ha chiesto l’immediato annullamento della Determina Dirigenziale n. 6224.

L’Ordine si è inoltre dichiarato disponibile a partecipare a un tavolo tecnico, convocato dall’Assessore competente, insieme agli altri Ordini Professionali cittadini, per affrontare le varie criticità burocratiche e amministrative riscontrate nel Dipartimento in questione.

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, Ing. Santi Trovato, ha firmato la richiesta, sottolineando l’importanza di semplificare e non appesantire ulteriormente i processi amministrativi nel settore edilizio.

