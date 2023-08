Giù l’ultimo tratto del vecchio viadotto Ritiro. Riaperta l’autostrada (video)

Tutto come previsto per lk’abbattimento controllato dell’ultimo impalcato della vecchia struttura, un tratto di strada di circa 45 metri in prossimità dello svincolo di Giostra.

L’operazione ha reso necessaria la chiusura dell’autostrada tra le 6 e le 8 del mattino, si è completata nel giro di pochi minuti.

A seguito della rimozione dei detriti dai tratti sottostanti il punto della detonazione, avvenuta con le microcariche posizionate dai tecnici specializzati di Nitrex, è stato possibile riaprire al traffico l’autostrada nei tempi prestabiliti. Dopo l’estate si procederà con l’avvio delle fasi di varo dei nuovi impalcati.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it