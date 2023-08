Aeroporto di Catania, Mancuso (Più Europa): “chiediamo traparenza e le dimissioni dei vertici Sac”

A seguito della crisi causata dalla gestione dell’aeroporto di Catania, Più Europa esprime la sua profonda preoccupazione e richiede un’inchiesta parlamentare. Le ripercussioni di questa crisi non riguardano solo i viaggiatori, ma anche i lavoratori dell’aeroporto e tutti coloro che lavorano nel settore turistico, in particolare albergatori, ristoratori e gestori di case vacanze e B&B.

“Siamo allarmati dalla carenza di trasparenza e dalla mancanza di assunzioni di responsabilità da parte dei vertici della SAC (Società Aeroporto Catania) e chiediamo le loro dimissioni – dichiara Palmira Mancuso della Direzione Nazionale di Più Europa – Inoltre, sollecitiamo l’istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare per far luce su questa gravissima crisi infrastrutturale che ha riguardato uno degli aereoporti più importanti. È necessario garantire anche all’estero che simili eventi non si ripetano in futuro.

Rispetto alle dichiarazioni del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha assunto la responsabilità di chiedere scusa, pur non avendo alcun ruolo nella gestione dell’aeroporto, apprezziamo il suo gesto. Sul piano politico-istituzionale, si assiste infatti a un atteggiamento ambivalente da parte di diverse forze politiche. Nonostante le chiare evidenze di una gestione inadeguata, alcuni politici, tra cui il presidente della Regione Sicilia Schifani e rappresentanti del partito Forza Italia, hanno difeso e difendono senza supporto di fatti l’operato della SAC.

Più Europa non resterà in silenzio di fronte a questa situazione. Vogliamo rappresentare i cittadini, i lavoratori e gli utenti dell’aeroporto, che hanno il diritto di conoscere la verità e di vedere emergere i responsabili che dovranno finalmente rispondere delle loro azioni.

Pertanto, insieme alla richiesta di dimissioni dei vertici della SAC e alla richiesta di una Commissione di inchiesta parlamentare, chiediamo la nomina di una nuova gestione capace di garantire la sicurezza e l’efficienza dello scalo aeroportuale.

Infine, invitiamo il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a valutare attentamente la situazione, tenendo conto del reale impatto che l’inadeguata gestione dell’aeroporto ha avuto sulla vita dei cittadini e dei viaggiatori. Ricordiamo che la verità è l’unico modo per garantire la giustizia e che gli elettori non dimenticheranno facilmente il disastro causato dalla chiusura dell’aeroporto di Catania”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it