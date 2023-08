Processione della Vara 2023 a Messina: una giornata di devozione, tutte le info

Uno degli eventi religiosi più sentiti e tradizionali di Messina, la Processione della Vara, tornerà nelle strade della città il prossimo 15 agosto. Quest’anno, come ogni anno, la città si prepara ad accogliere migliaia di fedeli e turisti che convergono per assistere e partecipare alla rievocazione della Dormizione e Assunzione della Vergine Maria.

La Processione della Vara, con le sue origini che risalgono al 1535, rappresenta non solo un momento di profonda spiritualità, ma anche un’occasione di unione e condivisione per tutta la comunità messinese. La grande struttura in legno, che porta l’effigie della Madonna, viene trainata dai devoti attraverso le strade della città in un percorso ben definito, culminando con l’ascensione simbolica della Vara.

A fronte dell’importanza e della grande affluenza di fedeli e visitatori, la viabilità cittadina subirà significative modifiche, come previsto dall’Ordinanza n° 980/2023 rilasciata dal Comune di Messina. Modifiche alla Viabilità: Dalle 7 alle 17, divieto di transito veicolare in piazza Castronovo, escluso l’anello esterno con senso rotatorio antiorario.

Divieto di sosta e zona di rimozione coatta dalle 7 alle 21.30 del 15 agosto in numerose vie cittadine, tra le quali spiccano via Garibaldi, piazza Duomo, piazza Castronovo, viale Giostra, corso Cavour e molte altre.

Dalle 17 alle 21, istituzione del doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, con particolari limitazioni e modifiche alla normale circolazione.

Limitazioni al servizio tranviario dalle 17 fino al termine della giornata, in particolare nella tratta via Bonino – piazza della Repubblica.

Spegnimento dell’impianto semaforico nell’intersezione via Garibaldi/via I Settembre, dalle 17 alle 22.

Rimozione temporanea di dissuasori, attraversamenti pedonali rialzati e altri ostacoli lungo il percorso della Processione. Saranno reinstallati nei giorni successivi all’evento. Tutte le aree interessate saranno transennate e, ove necessario, presidiate dalla Polizia Municipale, per garantire ordine e sicurezza durante l’evento. Consigli ai Cittadini: Si consiglia di evitare l’utilizzo dell’auto nelle zone centrali durante le ore della Processione. La presenza della Polizia Municipale e le numerose transennature saranno fondamentali per garantire la sicurezza di tutti, ma è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini per assicurare che l’evento si svolga in tranquillità. In caso di necessità, si raccomanda di informarsi preventivamente sugli itinerari alternativi e sulle modifiche temporanee alla viabilità. La Processione della Vara rappresenta un momento di forte unione e condivisione per la comunità messinese. Grazie alla collaborazione di tutti, si potrà vivere ancora una volta questa tradizione in modo sereno e sicuro.

