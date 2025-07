Concorso lumaca, 5 anni fa il bando per un posto da specialista della Comunicazione, Andronico (Uil-Fpl): “Qui per celebrare con tanta tristezza questa ricorrenza. Saremo vigili sul Policlinico ma anche su altre aziende ospedaliere ed Enti”

La Uil-Fpl di Messina questa mattina ha partecipato alla ricorrenza del quinto anniversario dalla pubblicazione del bando di concorso per un posto da specialista della Comunicazione, al Policlinico di Messina. Presenti alcuni candidati, è stata spenta ironicamente una candelina proprio all’ingresso della direzione generale. Il concorso è fermo dopo l’espletamento della prova scritta a gennaio 2023. Era presente il segretario generale della Uil-Fpl, Livio Andronico, Giuseppe Costa, segretario aziendale al Policlinico e Carmelo Runci, segretario aziendale Asp Messina.

“La Uil-Fpl oggi al Policlinico al fianco dei giornalisti che aspettano da 5 anni il completamento della procedura concorsuale. Non si riesce a capire per quale motivo non si riesca a portare a termine il concorso. La procedura è iniziata da troppo tempo, qualcosa ci sfugge e non vorremmo immaginare che alla base ci siano dei tentativi per ostacolare il completamento di questa procedura. Faccio inoltre presente che a Messina, nella pubblica amministrazione non s’è mai tenuto un concorso pubblico per gli uffici stampa. Ci sono aziende ospedaliere come Papardo e Irccs che i bandi li hanno fatti, ma nel primo caso è stato revocato; ma anche altri Enti regionali come IACP, ERSU, Ente Teatro, ed altri come l’Autorità portuale dello Stretto, o la stessa l’Università. La Uil-Fpl non si fermerà, sarà vigile e chiede di sapere per quale oscuro motivo la procedura del Policlinico non va avanti e sarà allo stesso tempo vicina ai giornalisti che stanno subendo questa situazione di stallo. La questione degli uffici stampa nella pubblica amministrazione a Messina e in modo particolare della Sanità sarà portata all’attenzione del governatore Renato Schifani, il quale dovrà spiegare per quale motivo solo a Messina non si fanno i concorsi, al contrario del resto della Sicilia dove sono stati assunti giornalisti attraverso concorsi”.

Conclude Livio Andronico, segretario generale della Uil-Fpl Messina.

