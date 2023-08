Acquedolci, vincita da favola. Spende 2 euro e incassa una vincita da 1 milione di euro

AGIMEG – L’ultimo successo a sei zeri arriva dalla Tabaccheria Fumolo, in via Duca d’Aosta 51 ad Acquedolci, piccolo comune di poco più di 5.000 abitanti, in provincia di Messina. Un fortunato cliente della tabaccheria ha infatti centrato, nell’estrazione di metà giornata del 14 agosto, i numeri 11- 13- 21- 23- 31, portandosi così a casa il premio milionario. Sono diventati 263 i neo milionari creati dal MillionDay, il concorso che è possibile giocare due volte al giorno per tutto l’anno. Si tratta di indovinare 5 numeri su 55 estratti e si vince con 2, 3, 4 e 5 punti. Ed è proprio centrando l’intera cinquina estratta che si vince il premio massimo da 1 milione di euro. E’ quanto rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.