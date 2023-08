Addio a Gino Manca, paladino di giustizia in memoria del figlio Attilio

La Sicilia e l’Italia tutta piangono la perdita di Gino Manca, il padre coraggioso che per anni ha combattuto una dura battaglia per ottenere verità e giustizia per la morte di suo figlio Attilio.

Quella di Gino, che si è spento nella sua casa di Barcellona Pozzo di Gotto, è una storia di dolore e resistenza, un padre che non ha mai smesso di credere nel sistema giudiziario, nonostante le difficoltà e le ostilità incontrate lungo il cammino. Con la moglie Angela e il figlio Gianluca, Gino ha rappresentato un esempio di determinazione, dando voce e speranza a tutte quelle famiglie che, come la sua, hanno perso i propri cari per mano della criminalità organizzata.

Il dolore della sua famiglia, e in particolare delle parole toccanti di Angela, ci ricorda quanto sia profondo il legame tra i membri di una famiglia, e come la perdita di un amato possa lasciare una ferita aperta per sempre. Eppure, nel mezzo di questo dolore, emerge una forza indomita: quella della fede nell’amore e nel sostegno reciproco.

La Sicilia e l’Italia non dimenticheranno l’impegno di Gino Manca, un uomo che, attraverso la sua personale tragedia, ha portato avanti una lotta più grande: quella contro l’ingiustizia e la criminalità. La sua eredità continua a vivere attraverso tutti coloro che si battono ogni giorno per un mondo più giusto.

Le più sentite condoglianze alla famiglia Manca da parte della redazione di Messinaora e di Palmira Mancuso. La vostra battaglia, il vostro coraggio e la vostra resistenza sono un monito e un insegnamento per tutti noi. Quei valori che Gino ha portato avanti con passione, saranno la luce che ci guiderà nel continuare la sua missione di giustizia.