TVE, nomina dei direttori artistici sotto accusa: l’appello di Cristiana Minasi alla trasparenza

L’attrice, regista e drammaturga messinese Cristiana Minasi ha lanciato un appello per una maggiore trasparenza riguardo alla “Manifestazione d’interesse” per la nomina dei direttori artistici delle sezioni Prosa e Musica al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Minasi ha sottolineato il silenzio e il disinteresse che sembrano circondare questa importante decisione, esortando a una riflessione sul futuro dei teatri nella città.

“Troppo silenzio, troppo disinteresse”, ha dichiarato Cristiana Minasi, evidenziando la mancanza di chiarezza intorno a questo processo e ad altre questioni legate alla situazione dei teatri a Messina. Per l’autrice, i teatri rappresentano non solo spazi fisici, ma anche luoghi mentali e creativi. Ha sottolineato che esistono diverse forme di teatro che richiedono protezione e sostegno, non solo in termini di spazi fisici ma anche per quanto riguarda la produzione, la formazione, la direzione, la fruizione e altre visioni culturali.

Cristiana Minasi ha invitato i giornalisti a chiedere dettagli sui candidati che si sono presentati per la posizione di direttori artistici, cercando di comprendere i motivi dei ritardi e le prospettive per la prossima stagione teatrale. Ha anche sottolineato l’importanza di avviare un dibattito culturale su questa tematica e ha evidenziato l’urgenza di agire, non solo nell’interesse dei lavoratori dello spettacolo, ma anche a vantaggio dell’intera cittadinanza che desidera godere dell’opportunità di vivere il teatro.

Minasi ha inoltre sottolineato che il tempo sta scadendo e che le responsabilità devono essere affrontate. Nella sua dichiarazione, ha menzionato numerose personalità tra cui Federico Basile, Sindaco di Messina, e altri figure di rilievo nella scena culturale locale, esortandoli ad intervenire per affrontare le preoccupazioni e le questioni sollevate.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it