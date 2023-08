La denuncia di Cappato: «Intercettato dai servizi segreti»: da Magi e Della Vedova interrogazione urgente a Nordio

“Marco Cappato ha oggi denunciato di essere stato avvisato da fonte anonima che il suo telefono sarebbe da mesi sotto intercettazione con l’utilizzo di un dispositivo trojan e che nella sua abitazione e luogo di lavoro sarebbero state collocate delle cimici per intercettazione ambientale. Abbiamo presentato una interrogazione al ministro Nordio per sapere se ciò corrispondesse al vero e nel caso la denuncia fosse fondata, chi e in base a quale ipotesi di reato tra quelle rigorosamente previste dalla normativa, abbia disposto le intercettazioni.

“Se confermato si tratterebbe di una cosa inaudita. Va chiarito con la massima urgenza in quali termini sia avvenuta questa attività di intercettazioni, da chi sia stata disposta e per quali ragioni”, spiega Magi.

“Se la denuncia di Cappato si rivelasse fondata – ha commentato Della Vedova – saremmo di fronte ad un fatto gravissimo. Le iniziative di Marco Cappato, le sue disobbedienze civili, sono azioni non violente pubblicamente rivendicate, che lo hanno portato ad affrontare pubblici processi e su cui sono arrivate pronunce della Consulta rispetto alle quali il Parlamento è rimasto sostanzialmente inadempiente. Le iniziative puntano a riconoscere e regolamentare finalmente anche nell’ordinamento italiano il principio di autodeterminazione nella fase terminale della vita di persone gravemente malate. Sarebbe inaudito che Cappato venisse trattato alla stregua dei più pericolosi criminali; se non peggio”, conclude Della Vedova.

