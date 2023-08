Palmira Mancuso (+Europa) sulla Governance dell’Aeroporto di Catania: sostegno alle richieste di Dimissioni del Cda della SAC

Più Europa, con Palmira Mancuso della Direzione Nazionale, esprime ancora una volta pieno sostegno alle richieste di dimissioni del Cda della SAC, la società che gestisce l’aeroporto di Catania.

“Riconosciamo e apprezziamo il coraggio dimostrato dal Sindaco Enrico Trantino, rappresentante di FdI, nel sostenere i diritti dei cittadini di Catania, anche in virtù della quota minoritaria di azioni detenute dal Comune nella società. Un gesto audace, considerando la maggioranza delle quote societarie in mano alla Camera di Commercio Sud Est, il cui vertice è stato nominato dal Governatore Schifani, con un concreto rischio di isolamento politico.”

L’incidente del 16 luglio all’aeroporto ha rivelato la necessità di un rinnovato senso di responsabilità nella gestione delle infrastrutture. Più Europa sottolinea l’importanza di una leadership trasparente e responsabile nella SAC e chiede un cambio nella governance, mettendo al primo posto gli interessi dei cittadini siciliani e non solo.

Il futuro dell’aeroporto di Catania dipende dalla capacità di mettere da parte gli interessi di pochi a favore di quelli di molti. Più Europa supporterà tutte le iniziative che promuovono trasparenza e sicurezza per la comunità.

