“Giudizi ingenerosi, Salina non è stata abbandonata”, C&T isole minori replica al vicesindaco di Malfa

“Abbiamo più volte espresso vicinanza e solidarietà alle popolazioni delle isole minori che troppo spesso hanno visto l’insularità trasformarsi in isolamento: bella e poetica la prima condizione, inaccettabile la seconda”.

Con queste parole Caronte & Tourist Isole Minori commenta la nota diffusa dal vicesindaco di Malfa dopo che martedì 29 agosto la Compagnia è stata costretta – causa condizioni meteomarine severe – a non effettuare alcuno scalo presso l’isola di Salina.

“Ci dispiace molto – dice C&T IM – leggere parole forti come abbandonare, vergogna, sdegno, ostracismo e giudizi ingenerosi sulla qualità di un servizio sempre assicurato con professionalità e puntualità.

“Lunedì 28 agosto l’isola di Salina è stata raggiunta dalle navi Laurana (proveniente da Napoli), Isola di Stromboli, Isola di Vulcano e Pietro Novelli che sono riuscite ad effettuare il loro servizio giornaliero regolarmente

“Martedì 29 agosto, invece, la nave Isola di Stromboli ha rinunciato all’approdo a Salina, dopo aver tentato tre volte, senza successo, l’ormeggio in sicurezza nei due porti dell’isola, a causa dei forti venti. Ricordiamo che la decisione di ormeggiare in un porto è in capo al comandante della nave, garante ultimo della sicurezza della nave e dei passeggeri, e non è certo assunta dalla Compagnia.

“Non ci pare sinceramente che ci siano gli estremi per denunciare un comportamento offensivo o irrispettoso nei confronti della popolazione di Salina, della sua economia e delle sue giuste ambizioni di sviluppo turistico”.

