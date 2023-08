Messina: Palazzo Zanca piange Daniela Bianco, il cordoglio del Sindaco

Messina è in lutto per la prematura scomparsa di Daniela Bianco, storica figura di riferimento a Palazzo Zanca. Per oltre tre decenni, Daniela ha rappresentato un pilastro inestimabile sia per la sfera politica che per gli uffici comunali. La sua dedizione e il suo impegno come dipendente comunale alla Presidenza del Consiglio sono stati incommensurabili.

La Bianco era una figura molto conosciuta e rispettata in città, apprezzata da numerosi consiglieri comunali che si sono succeduti nel corso degli anni. Con la sua presenza costante e la sua ineguagliabile disponibilità, era sempre al fianco dei vari Presidenti del Consiglio Comunale. Non solo la politica, ma anche la stampa ne sentiva la presenza: molti ricordano con affetto le sue partecipazioni alle commissioni, dove svolgeva il ruolo di verbalizzante, testimone scrupolosa e precisa degli eventi e delle decisioni prese.

Il suo impegno è stato interrotto da una breve ma intensa malattia che, nell’ultimo anno, le aveva impedito di esercitare la sua professione.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha voluto esprimere il suo profondo cordoglio alla notizia della sua scomparsa. “A titolo personale, della Giunta, del Consiglio comunale e di tutti i dipendenti del Comune di Messina rivolgo alla famiglia le più sentite e sincere condoglianze, manifestando vicinanza e sostegno in questa dolorosa circostanza“, ha dichiarato Basile. Un attestato di stima e riconoscenza anche per la dedizione e la professionalità sempre dimostrate da Daniela nel suo ruolo: “Rimane di lei un ricordo affettuoso per l’impegno e l’attenzione sempre dimostrata nell’ambito del servizio Affari di Consiglio, tale da essere punto di riferimento per i rappresentanti degli organi istituzionali e i colleghi“.

