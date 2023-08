Estate Sicura 2023: Acquascooter della Polizia di Stato vigilano sul litorale messinese

Il Questore Ioppolo ha predisposto un rafforzamento dei controlli lungo il litorale di Messina e della sua Provincia per garantire una maggiore sicurezza e il rispetto delle regole nel periodo estivo. In tale contesto, gli acquascooter della Polizia di Stato, definiti anche come “Volanti del Mare”, hanno recentemente intensificato la loro presenza, particolarmente nelle acque antistanti Giardini Naxos e Letojanni.

In una recente operazione di vigilanza costiera, gli agenti hanno percorso 585 miglia nautiche, sottoponendo a controllo ben 46 natanti e 164 persone. Durante queste verifiche, sono state elevate 12 sanzioni amministrative. Tra le violazioni più comuni, la navigazione troppo vicina alla costa, la mancanza di documenti necessari, l’eccesso di persone a bordo dei natanti e l’omissione dell’uso del casco di protezione su moto d’acqua.

Un punto di attenzione particolare è stato rivolto ai lidi balneari del litorale ionico. Alcune anomalie sono state rilevate, e uno di essi, situato in località Taormina, ha ricevuto sanzioni amministrative per un totale di 4.128 euro. I motivi delle sanzioni includono l’assenza di un’adeguata infermeria, presidi medici scaduti, mancanza del fischietto per gli assistenti bagnanti e l’assenza della postazione regolamentata dalla Capitaneria di Porto di Messina. Invece della postazione standard, era stata allestita una postazione estemporanea con un semplice ombrellone e due sedie. Inoltre, gli agenti hanno evidenziato la necessità di posizionare correttamente il pattino di salvataggio, evitando ostacoli come ombrelloni e sdraio che potrebbero impedire un rapido intervento in caso di necessità.

Questi controlli da parte della Polizia di Stato rappresentano un impegno concreto per garantire un’estate sicura e piacevole per residenti e turisti. Si prevede che tali operazioni di verifica continueranno anche nelle prossime settimane, assicurando che le normative e le regole vengano rispettate per il bene di tutti.

