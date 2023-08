Gioveni critica il Comune di Messina: “Nessun progetto presentato per gli impianti sportivi”

Il quadro degli impianti sportivi di Messina è tutt’altro che brillante, e l’indolenza del Comune di fronte alle opportunità di finanziamento non sembra aiutare. È quanto emerge dalle dure parole del consigliere comunale Libero Gioveni, che, al termine dei lavori straordinari in Aula, ha criticato l’amministrazione per non aver ancora presentato alcun progetto volto a migliorare le strutture sportive cittadine, nonostante le sollecitazioni da parte della Regione.

La Regione, infatti, mette a disposizione fondi specifici per interventi sulle strutture sportive e ha più volte sollecitato Palazzo Zanca affinché vengano presentati progetti validi da finanziare. Questo impegno regionale è stato evidenziato da una nota dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacoli, Elvira Amata, datata 18 maggio 2023. Nel documento si richiedeva espressamente a Palazzo Zanca di presentare schede tecniche sugli impianti sportivi che presentavano criticità, in modo da allocare le risorse necessarie per risolverle.

Tuttavia, come spiega il consigliere Gioveni, a sorpresa, non c’è stato alcun riscontro alla nota. L’esplicazione di questa mancanza emerge dal fatto che, anziché essere semplici segnalazioni, sono richiesti veri e propri progetti che devono essere elaborati e proposti. Ma ciò che rende la situazione ancora più grave, come sottolinea Gioveni, è che la nota dell’assessore Amata non è la prima: una richiesta simile era già stata avanzata con una precedente nota del 17 marzo 2021. Nonostante due anni e mezzo siano trascorsi dalla prima sollecitazione, il Comune non ha ancora presentato progetti validi.

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia è incomprensibile come, nonostante le numerose criticità segnalate da diverse parti, tra cui associazioni sportive, e nonostante l’offerta di sostegno da parte del Governo regionale, il Comune non abbia ancora presentato progetti per ottenere finanziamenti.

In conclusione, il consigliere Gioveni invita il sindaco Federico Basile a riflettere sull’accaduto, considerando le gravi conseguenze che questo ha avuto per un settore già in grande difficoltà e valutando le eventuali azioni “politiche” da adottare in futuro.

