Europee. Barbagallo: “divisione circoscrizione Sicilia-Sardegna illogica e intempestiva”

“Sono fortemente contrario all’abbassamento della soglia di sbarramento attualmente previsto per le elezioni europee. E più in generale non condivido comunque la modifica di una legge elettorale a pochi mesi dalla competizione soprattutto se ipotizzata con un colpo di mano da questa maggioranza di Centrodestra che così magari prova ad ammiccare anche ad altri che non hanno i voti necessari”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Non consentiremo questa ennesima azione spregiudicata che ci lascia sgomenti e ci preoccupa fortemente. Così come – aggiunge – vigileremo e ci opporremo in ogni sede alla divisione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna. Siamo di fronte ad un atto di arroganza e di preservazione del potere, da parte del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra, che – conclude – sfocia nell’abuso antidemocratico”.

