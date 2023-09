Lottare con ironia: a Messina assegnati i NoPonte Awards 2023

Una cerimonia piena di sarcasmo e polemica si è svolta lungo la pittoresca cornice dello Stretto di Messina, presso il lido horcynus orca di Torrefaro: i NoPonte Awards 2023. L’evento, nato per premiare coloro che nel 2023 hanno espresso la propria opposizione al progetto del ponte sullo Stretto, ha visto la partecipazione di molti ospiti e premiati, tra cui personaggi noti e attivisti locali.

Tra le motivazioni che hanno suscitato più divertimento, quella attribuita a Fiorello, per il suo ponte tibetano presentato a Vivarai2, a Maurizio Marchetti per avere declinato il ponte come risorsa per guarire tutti i nostri mali e problemi, a Makkox per l’esilarante striscia su Salvini e Michelangelo, Leonardo e Raffaello. Significativo il premio speciale della giuria Noponte 2023 a don Luigi Ciotti in solidarietà per gli attacchi ricevuti questa estate.

Ecco la lista dei premiati:

Categoria NoPonte:

Ingegneri Noponte: Fiorello

Fiorello Cinema e TV Noponte: The Bad Guy

The Bad Guy Arte – Fumetti Noponte: Makkox, Lelio Bonaccorso

Makkox, Lelio Bonaccorso Arte – Spettacolo Noponte: Maurizio Marchetti

Maurizio Marchetti Arte – Grafici Noponte: Cecilia Caccamo, Giuseppe Tomasello

Cecilia Caccamo, Giuseppe Tomasello Personaggi Pubblici Noponte: Mario Tozzi

Mario Tozzi Menzione Speciale Noponte: Giovani ed Artisti della Rassegna “Aunni Annari”, Roberto Ruggeri

Giovani ed Artisti della Rassegna “Aunni Annari”, Roberto Ruggeri Gran Premio della Giuria Noponte: Nadia Terranova

Nadia Terranova Premio Speciale della Giuria Noponte 2023: Don Luigi Ciotti

Categoria SiPonte:

Definizione più assurda del progettato ponte sullo Stretto: Matteo Salvini

Matteo Salvini Disinformazia sul ponte sullo Stretto: StrettoWeb

StrettoWeb Premio Speciale della Giuria Bufala SiPonte 2023: Matteo Salvini

Matteo Salvini Politico Pontista dell’anno: Nino Germanà

Nino Germanà Sezione Maalox: Fernando Rizzo

Il tono ironico e le critiche acute dei NoPonte Awards dimostrano quanto sia acceso e attuale il dibattito sulla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

