“Giro Podistico delle Eolie”: Guidetti e Woodland dominano a Lipari

Lipari ha accolto con fervore la seconda tappa del “21° Giro Podistico delle Isole Eolie”, nonostante il cielo non fosse dei più luminosi. Il circuito cittadino è stato animato dalla competizione organizzata dalla Polisportiva Europa sotto l’egida della FIDAL, che ha visto partecipare 70 atleti e i loro entusiasti sostenitori.

I protagonisti della gara? Mattia Guidetti e Valerie Woodland, entrambi vincitori per la seconda volta consecutiva. Dopo cinque tornate, pari a 5.800 metri, Guidetti del Corradini Rubiera ha completato la sua impresa con un crono di 21’19”, superando Guido Andaloro del Meeting Sporting Club di 6 secondi. Terzo sul podio è arrivato Luigi Guidetti, anch’esso del Corradini Rubiera, con un tempo di 22’03”. Altri corridori notevoli includono Luciano Calapristi, Alessio Ibba, Fausto Barbieri, tra gli altri.

Nel settore femminile, Valerie Woodland della Podistica Messina ha terminato decima assoluta e prima tra le donne, completando la gara in 25’10”. Seguita da Teresa Latella, sua compagna di squadra, e Roberta Lodesani del Corradini Rubiera.

Tuttavia, il meteo non sembra voler collaborare con gli organizzatori. A causa delle avverse condizioni meteo-marine, è stata apportata una modifica al programma settimanale. Il giorno di riposo, previsto inizialmente per un altro giorno, è stato spostato a mercoledì 6 settembre. Nonostante ciò, l’entusiasmo non manca e gli atleti sono pronti per la prossima tappa a Stromboli il 7 settembre, un tracciato di 6,4 km che promette di combinare tecnica e fascino.

Con atleti così determinati e un paesaggio mozzafiato come sfondo, il “Giro Podistico delle Eolie” continua a essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa.

