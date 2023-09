Arrestato 29enne a Taormina per droga: oltre 650 dosi pronte per la vendita

A Taormina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno recentemente effettuato un arresto in flagranza di un 29enne, noto alle autorità, con l’accusa di coltivazione e detenzione di droghe intese per lo spaccio. L’arresto fa seguito a una segnalazione anonima giunta attraverso il numero di emergenza 112 NUE, che indicava rumori sospetti provenienti da un edificio nel cuore di Giardini Naxos.

All’arrivo sul luogo, i Carabinieri hanno avvertito un forte odore di droga proveniente da un’appartamento, motivo che ha spinto a effettuare un controllo immediato. Oltre al 29enne, all’interno dell’abitazione sono stati identificati tre stranieri tra i 25 e i 27 anni, che pare fossero coinvolti in un “droga party”, come suggerito da residui di marijuana e hashish sul tavolo della cucina e dal forte odore inebriante.

L’operazione di ricerca ha portato al sequestro di notevoli quantità di droga: 236 grammi di marijuana, 37 grammi di hashish e 18 milligrammi di cocaina. Ulteriori ispezioni in un altro immobile a Gaggi, sempre di proprietà del 29enne, hanno portato alla scoperta di tre piante di marijuana, coltivate su un balcone.

Analisi effettuate dal RIS di Messina suggeriscono che dalla droga sequestrata sarebbe stato possibile produrre oltre 650 dosi tra marijuana e hashish e una dose di cocaina.

Dopo l’arresto, il 29enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza. Il giudice, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto e imposto all’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda i tre stranieri presenti nell’appartamento, sono ancora in corso accertamenti per determinare il loro ruolo nella vicenda.

