L’assessore Currò in tour nelle scuole cittadine

In occasione, oggi, lunedì 11 settembre, dell’apertura del nuovo anno scolastico si è avviata la programmazione che prevede visite negli istituti scolastici cittadini. “Il tour avviato oggi – spiega l’assessore Currò – è frutto di una iniziativa promossa di concerto con il sindaco Federico Basile, finalizzata oltre che a dare il nostro benvenuto alle studentesse e agli studenti, al corpo docenti e al personale amministrativo degli istituti cittadini per l’avvio del nuovo anno scolastico, rappresenta l’espressione di vicinanza di questa Amministrazione all’istituzione scuola in quanto tale, e altrettanta vicinanza alle realtà delle singole Municipalità come testimoniato dalla presenza dei rappresentanti circoscrizionali, che prenderanno parte via via alle singole visite, secondo l’appartenenza degli istituti scolastici alla rispettiva Municipalità”. “Ciò significa lavorare tutti insieme per la crescita della scuola rispetto anche all’attuazione del decentramento amministrativo – conclude Currò – quale strumento per la partecipazione e l’interlocuzione più diretta e immediata con gli organismi periferici”.

L’odierna visita ha interessato l’Istituto comprensivo Catalfamo, dove l’assessore Currò ha avuto modo di esprimere l’augurio di buon lavoro suo personale, e a nome del sindaco Basile, e per condividere un momento conviviale con le alunne e gli alunni, i docenti e il personale scolastico, diretti dal professore Angelo Cavallaro. All’incontro hanno preso parte anche il presidente della II Municipalità Davide Siracusano, unitamente ad una delegazione di consiglieri circoscrizionali.