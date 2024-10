Palmira Mancuso Più Europa, “Buon lavoro Armando Hyerace, pronti per una opposizione coraggiosa”

“A nome di Più Europa faccio i migliori auguri al PD di Messina che ha dato vita ad un congresso che ha messo in campo le sue forze migliori. Congratulazioni al neo segretario Armando Hyerace, con il quale abbiamo condiviso già in passato molte battaglie sui diritti e per il territorio. Siamo pronti a consolidare i rapporti con il partito nell’ ottica di costruire a partire dalla città un’ opposizione coraggiosa, rafforzando l’ azione nel consiglio comunale e più in generale contro le destre. Ci auguriamo che adesso per il PD messinese inizi una fase di stabilità interna che porti frutti per l’ intero centro sinistra.” Così in una nota Palmira Mancuso coordinatrice regionale di Più Europa sull’elezione del segretario provinciale del PD.

