Patti: La Polizia sequestra un’ambulanza priva di revisione e autorizzazione sanitaria

Durante un servizio di vigilanza stradale nei pressi dell’Ospedale di Patti, la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato un’ambulanza privata destinata al trasporto sanitario dei pazienti. Il sequestro è avvenuto in seguito al riscontro di documentazione inadeguata e alla mancanza di autorizzazioni sanitarie.

Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno scoperto che l’ambulanza apparteneva a una società privata e non aveva superato la visita di revisione obbligatoria. Inoltre, ulteriori indagini hanno rivelato che la società proprietaria non possedeva i requisiti legali per svolgere il trasporto sanitario e che il veicolo non era certificato per tale scopo.

A seguito delle infrazioni al codice della strada e alla mancanza di autorizzazione sanitaria, l’amministratore della società è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti per aver esercitato illegalmente l’attività di trasporto infermi. Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo dell’ambulanza dal GIP del Tribunale di Patti, che ha condiviso l’attività condotta dalla Polizia Stradale.