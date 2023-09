Calcio: Acr Messina, occhi puntati sulla prossima sfida

Dopo un intenso incontro con la Turris, il Messina esce dallo stadio “Franco Scoglio” con una sensazione agridolce. L’opportunità mancata di portare a casa la prima vittoria stagionale ha creato una dose di amarezza nella squadra, ma la determinazione e l’ottimismo per le prossime sfide sono altrettanto palpabili.

Lasciando sfuggire una solida posizione di 3-1 a favore, e vedere poi il punteggio finire in parità 3-3 tra l’83’ e il 95’, fa percepire quegli sforzi come punti persi. Il centrocampista Giulio Frisenna, che ha segnato il 2-0, ha condiviso i suoi pensieri: “Abbiamo dato tutto, ma dobbiamo concentrarci di più per mantenere un risultato favorevole. L’opposizione era forte, ma abbiamo dimostrato coraggio. Siamo una squadra in crescita”.

Michele Emmausso, con il gol del 3-1 alle spalle, ha espresso il suo rammarico per gli errori che hanno compromesso il risultato finale: “Dobbiamo evitare errori che ci privano di punti cruciali, soprattutto in un campionato tanto competitivo”. Emmausso ha anche lodato l’approccio aggressivo dell’allenatore Modica, sottolineando l’importanza del pressing e come ha portato a momenti chiave nella partita.

Guardando al futuro, la squadra si prepara ora per la sfida con la Virtus Francavilla. Anche se Salvo è fuori per infortunio e Giunta potrebbe non essere disponibile, lo spirito è alto.

Una nota a margine riguarda la sanzione comminata al Messina: una multa di mille euro a causa di cori offensivi rivolti all’arbitro e ai tifosi avversari.

Infine, un’iniziativa lodevole tra l’Acr Messina e la Ssd Unime ha portato all’estensione della loro convenzione con l’Ateneo peloritano. Questa collaborazione permetterà a studenti e personale dell’università di beneficiare di sconti sugli abbonamenti, mentre i giocatori del Messina avranno accesso alle strutture sportive universitarie. Inoltre, il club donerà abbonamenti all’Ateneo e promuoverà l’Università di Messina attraverso i suoi canali ufficiali.